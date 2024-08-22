NYT: В США открыто расследование в отношении Скотта Риттера и Дмитрия Саймса, сотрудничавших с российским государственным телевидением

В этом месяце агенты ФБР провели обыски в домах двух видных деятелей, имеющих связи с российскими государственными СМИ: Скотта Риттера, бывшего инспектора ООН по вооружениям и критика американской внешней политики, и Дмитрия Саймса, советника первой президентской кампании бывшего президента Дональда Трампа в 2016 году, пишет The New York Times, отметив, что пока прокуроры не выдвинули обвинений против них.

Расследование проводится на фоне официальных выводов разведки администрации Байдена о том, что государственные новостные организации России, включая глобальный новостной канал RT, сотрудничают с ее спецслужбами, чтобы подтасовать результаты выборов по всему миру.



Офис директора Национальной разведки США 29 июля предупредил, что Россия использовала «сознательных и не сознательных американцев» для создания и распространения нарративов, благоприятных для правительства Владимира Путина. «Эти люди, — говорится в заявлении ведомства, — размещают контент в социальных сетях, пишут для различных веб-сайтов, имеющих явные и тайные связи с российским правительством, и ведут другую информационную работу».



По словам некоторых чиновников, правительственное расследование не направлено против обычных американцев, которые смотрят российские государственные СМИ или пишут о них в Интернете, а скорее на лиц, намеренно распространяющих дезинформацию из Москвы.



При этом издание отмечает, что расследование затрагивая американцев, работающих с новостными организациями, даже если они государственные, и в связи с этим может натолкнуться на защиту прав на свободу слова, предусмотренную Первой поправкой.

Риттер назвал многочасовой обыск в его доме в Делмаре попыткой его запугать и заставить замолчать, назвав это «атакой на Конституцию». Саймс в интервью Sputnik сообщил, что с октября 2022 года находится в России, и сказал, что ему неизвестна причина обыска, но предположил, что это «попытка задушить всех, кто хотел бы улучшить отношения между Россией и США». Он сказал, что его банковские счета были заморожены, за исключением одного, на который перечислялись чеки социального страхования, и выразил обеспокоенность тем, что агенты изъяли в его доме картины советских и русских художников-авангардистов.

В прошлом месяце Министерство юстиции США приняло меры по пресечению кампании, направленной на распространение российской пропаганды о войне в Украине. В сотрудничестве с правительствами Канады и Нидерландов, а также с официальными представителями социальной медиаплатформы X, министерство удалило 968 аккаунтов. Россияне создавали и управляли аккаунтами, используя коммерчески доступные инструменты искусственного интеллекта.



Российские государственные телеканалы, вещающие на английском и других иностранных языках, выступают в качестве глобального мегафона для выражения взглядов Путина, который регулярно изображает Соединенные Штаты и их союзников как державу, стремящуюся к мировому господству, пишет NYT.







Фото:NYT