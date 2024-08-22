В Крыму спецслужбы задержали двух россиян и гражданина Молдовы

ФСБ сообщила о задержании в аннексированных Крыму и Севастополе трех «агентов украинской разведки», гражданина Молдовы и двух россиян, причастных к диверсионно-террористической деятельности на территории полуострова.

По утверждению силовиков, один из россиян изготовил взрывное устройство, которым был заминирован газопровод в июле 2024 года, при задержании у него в машине обнаружили аналогичное устройство. Второй россиянин передавал Украине данные о местоположении военных объектов и высокопоставленных российских военнослужащих.



Гражданин Молдовы 1992 года рождения в апреле «инициативно установил конфиденциальное сотрудничество» с представителям спецслужб Украины и отправлял ему фото и видео мест дислокации военной техники и позиций ПВО, а также транспортных и энергетических объектов в Крыму, сообщили в ведомстве.



«По предоставленным задержанными координатам обнаружен тайник с СВУ фугасного действия, массой 400 грамм, предназначавшимся для подрыва водонасосной станции, снабжающей водой г. Керчь», — говорится в заявлении ФСБ.



В ведомстве сообщили, что подозреваемые арестованы, все они дают признательные показания. Какие статьи вменяют задержанным, в ФСБ не уточнили.





