ФСБ завела уголовные дела о незаконном пересечении границы против корреспондента CNN Ника Уолша и двух украинских журналисток

Уголовные дела о незаконном пересечении границы были возбуждены против американского журналиста Ника Уолша и корреспонденток телеканалов «Украина» и Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как утверждают силовики, журналисты пересекли российскую границу в районе Суджи и выпустили оттуда репортажи: Пейтон Уолш посетил российский КПП, Боровик и Буцко съездили в Суджу.



CNN выпустила репортаж 16 августа. При этом журналист телеканала Ник Уолш не стал пересекать границу. Он показал разрушенный пограничный переход, а также свободно проезжающие через него автомобили и военную технику и пообщался с украинским военным, который рассказал о наступлении в Курской области.



Пять дней назад уголовное дело возбудили против итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые первыми сделали репортаж из Суджи. Российский МИД вызвал посла Италии Чечилию Пиччони и обвинил съемочную группу в «грубейшем» нарушении законов и «элементарных правил журналистской этики», а также пригрозил уголовным делом. Перед официальным объявлением о возбуждении уголовного дела итальянская телерадиокомпания RAI сообщила, что журналисты, побывавшие в Судже, временно отозваны на родину ради их безопасности.



21 августа представительница МИД Мария Захарова выступила с угрозами журналистам, которые прибудут в оккупированную Украиной часть Курской области, так как они интервьюируют солдат ВСУ. «И с каждым журналистом, или так называемым журналистом, или теми, кто работает под прикрытием западных журналистов... <...> Каждый этот случай будет, безусловно, на контроле, будет проводиться по нему проверка, он будет отслеживаться, это будет касаться журналистов всех стран», — сказала Захарова в эфире радио «Спутник».

Журналистов объявили в международный розыск, им грозит до 5 лет колонии.

