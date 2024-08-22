В Красноярском крае местного жителя задержали за уничтожение 13 плакатов с рекламой службы по контракту

В Железногорске Красноярского края по обвинению в уничтожении 13 плакатов с рекламой военной службы по контракту задержали местного жителя, сообщил Следственный комитет.



Как указано в сообщении ведомства, 38-летний житель Железногорска в июне 2024 года уничтожил плакаты с рекламой заключения контракта с Минобороны. Мотив не раскрывается, однако следствие отмечает, что он действовал «умышленно и целенаправленно». СК подчеркивает, что на плакатах присутствовали символика Минобороны, а также изображение государственного флага.

Ущерб муниципалитету оценили в 30 тысяч рублей. СК по Красноярскому краю на основании материалов регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело по статье о публичной «дискредитации» российской армии, задержанному грозит до 7 лет тюрьмы.

Следствие выступило с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу.

Единовременная региональная выплата в Красноярском крае — 400 тысяч рублей, столько же оплачивает Минобороны. По подсчетам «Важных историй»*, за 2,5 года в регионе контракт заключили 7300 человек, еще почти 6000 человек были мобилизованы. В общей сложности на войну ушло 2,2% мужчин Красноярского края в возрасте от 18 до 50 лет.





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Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.