В результате атаки украинских беспилотников в Волгоградской области загорелся «объект Минобороны»

В ночь на 22 августа Волгоградская область подверглась атаке беспилотников. Жители Волгоградской области рассказали, что целью был военный аэродром «Мариновка» в поселке Октябрьский, пишет ASTRA. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил, что под удар попал «объект Министерства обороны».

«Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта министерства обороны. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к пожаротушению. Жертв нет», — сообщил он. В результате пожара началась детонация боеприпасов, которые находились на территории аэродрома.

Минобороны отчиталось, что над территорией региона были сбиты 13 беспилотников.

Согласно открытым данным, на аэродроме «Мариновка» дислоцируются фронтовые самолеты-разведчики Су-24МР 2-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи 4-го командования ВВС и ПВО.



На фоне атаки в аэропорту Волгограда ограничили прием и отправку самолетов. Задержка рейсов составляет от 3 до 7 часов.

Между тем начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал изданию The War Zone массированную атаку БПЛА, которую Украина провела накануне. Он сообщил, что целями украинских беспилотников, которые в среду атаковали российскую территорию, были центр радиосвязи, московский аэропорт и авиабаза в Ростовской области.



Помимо атаки на центр радиотехнической разведки (Буданов не уточнил, где он находится), удары были нанесены по аэропорту «Остафьево» в Москве и авиабазе «Миллерово» в Ростовской области. Однако по данным системы пожарной информации NASA, ни в «Остафьево», ни в «Миллерово» пожаров не было, пишет The War Zone.

По словам Буданова, в атаке было задействовано 50 беспилотников, Минобороны России сообщило о 45 сбитых дронах.

