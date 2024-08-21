Госдума за три года приняла 26 законопроектов всего за один день во всех трех чтениях

Депутаты Госдумы нынешнего созыва за последние три года приняли 26 законопроектов «одним днем», то есть у парламентариев было всего по несколько часов на изучение каждого из них, выяснила «Верстка»* вместе с проектом «ДумаБинго». 80% из принятых в один день законов касались «СВО». Только две из «однодневных» инициатив не касались войны в Украине и ее последствий для экономики, при этом один закон повышал оплату фонда аппарата самих парламентариев.

По подсчетам издания, из 26 «однодневных» законопроектов в текущем созыве по 12 были внесены президентом и правительством, еще два — федеральными парламентариями.



В ускоренном порядке обычно принимаются важные, с точки зрения депутатов, и требующие немедленного вступления в силу законы. Например, предыдущий созыв Госдумы таким образом в 2020 году принимал пакет инициатив по борьбе с коронавирусом.



После полномасштабного вторжения России в Украину все законопроекты, касающиеся «СВО», стали важными. 21 из 26 инициатив вносились именно из-за войны в Украине и ее последствий.

Большинство инициатив Владимира Путина, которые прошли три чтения Госдумы за день, касались статуса аннексированных территорий — ДНР, ЛНР, оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей, от ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи до проведения референдумов по вхождению в Россию.



Также всего сутки депутатам потребовались для того, чтобы поддержать приостановку Россией действия Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Путин внес этот законопроект 21 февраля 2023 года, а депутаты его одобрили уже 22 февраля.



Все законопроекты кабмина, которые нижняя палата парламента одобрила за один день, касались антикризисных мер и были внесены после начала «спецоперации», пишет «Верстка».



Молниеносно был принят и законопроект, призванный «защитить национальные интересы РФ в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций». Он вносил изменения сразу в 13 федеральных законов. С его помощью кабмин существенно расширил свои полномочия, например, в сфере госзакупок.



Всего за три года Госдума приняла 1368 законопроектов. Из них самые быстрые были одобрены меньше чем за сутки, самый долгий — за 985 дней с момента внесения. Среднее время одобрения Госдумой законопроектов в трех чтениях — около 150 дней.



*Признана в России «иностранным агентом».