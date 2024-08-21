В России произошел масштабный сбой в мессенджерах Telegram и WhatsApp

Пользователи в России пожаловались на проблемы с доступом к популярным мессенджерам — Telegram, WhatsApp, Discord, Skype. Проблемы начались примерно в 14:00 и затронули не только мессенджеры, но и «Википедию», «Яндекс», «ВКонтакте», сервисы техподдержки операторов связи и мобильные банки. В какой-то момент «лег» также и сервис «сбой.рф», который обычно используется для отслеживания сбоев.

Роскомнадзор объяснил это DDOS-атаками на российских операторов связи. При этом в «Вымпелкоме» сообщили Forbes, что в сети оператора проблем нет. В «Ростелекоме» также отметили, что сеть работает в штатном режиме. МТС отказался от комментариев.



Директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев* назвал объяснение Роскомнадзора «запредельной наглостью». «DDoS — это распределенная атака. Суть такой атаки, когда на атакуемый ресурс из разных концов интернета (это и есть распределенно) начинают слать очень много запросов, чтоб атакуемый ресурс перестал с ними справляться. Давайте подумаем, а как можно было организовать DDoS на вот вообще всех операторов в РФ? Я не очень понимаю, как это вообще возможно. А как тогда объяснить, что упали конкретно мессенджеры и еще пара-тройка ресурсов, а остальное при этом (включая VPN, к слову) было работоспособно?» — сказал эксперт. По его словам, аналогичные проблемы возникали в Дагестане, в Якутии и в Башкирии во время протестов. «У меня полное ощущение, что что-то случилось, но теперь на федеральном уровне», — сказал Климарев.



Сооснователь «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян рассказал «Агентству»*, что РКН, судя по всему, пытался блокировать Telegram, а дальше блокировка «расшатала» и остальные ресурсы в Рунете. Технический директор «Роскомсвободы», основатель Privacy Accelerator Станислав Шакиров напомнил, что такое уже происходило в 2018 году, отметив при этом, что сейчас у ведомства появилось больше возможностей, которые позволяют блокировать неугодные вещи более эффективно.





*Признаны в России «иностранными агентами».

