В Ростове-на-Дону обвинение запросило для 23 украинских военнопленных сроки до 24 лет колонии

Прокуратура запросила сроки для 23 пленных украинцев, которые сейчас содержатся в СИЗО-5 Ростова-на Дону, сообщил корреспондент «Медиазоны»* из зала Южного окружного военного суда.

Всего по делу проходят 24 военнослужащих, которые в разное время служили в «Азове»**. Некоторые участвовали в обороне Мариуполя и «Азовстали», другие на момент российского вторжения уже оставили службу и были задержаны у себя дома или при «фильтрации».

Двоих — Давида Касаткина и Дмитрия Лабинского — уже обменяли на российских военнопленных, но теперь судят заочно.

Среди обвиняемых девять женщин, большинство из них — поварихи, готовившие еду для военнослужащих полка «Азов».Так как женских колоний строгого режима в России нет, прокуратура для пленных украинок требует сроки с отбыванием в колонии общего режима, для украинцев — строгий режим. Первые несколько лет мужчины проведут в тюрьме и лишь потом будут переведены в колонию строгого режима.



Против погибшего в СИЗО Александра Ищенко дело закрыли, поэтому срок ему сегодня не запрашивали. Ранее украинские власти опубликовали документы, подтверждающие, что он умер после избиения.



По версии обвинения, все подсудимые проходили службу в полку «Азов» и выражали «негативное отношение к русскоязычному населению», а также придерживались «проукраинских радикальных взглядов».



Уголовное дело было изначально возбуждено на территории самопровозглашенной ДНР, и обвиняемые содержались в СИЗО Донецка, в июле 2023 года их перевели в СИЗО Ростова-на-Дону и предъявили обвинения по статьям о «насильственном захвате власти», об «участии в деятельности террористической организации» и «прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности».



«Мемориал»* признал фигурантов этого дела политзаключенными. «Мы считаем решение Верховного Суда о признании полка «Азов» террористической организацией неправомерным, а следовательно, неправомерны и обвинения по «террористическим» статьям на основании причастности к этому подразделению. Более того, оно было принято только 2 августа 2022 года, уже после задержания фигурантов дела», — отметили правозащитники.







*Признаны в России «иностранными агентами».

**Признан в России «террористической организацией».

Фото: Александра Астахова/Медиазона