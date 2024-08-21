У бывшего фигуранта «московского дела» Константина Котова прошел обыск по делу о донатах ФБК*

В Москве задержали активиста Константина Котова, у него провели обыск по делу о донатах ФБК, написали близкие активиста на его странице в фейсбуке**.

Адвокат Котова сообщил «ОВД-Инфо»***, что его подзащитного отвезли на допрос по делу о финансировании экстремизма, в каком он процессуальном статусе, пока неясно.

В сентябре 2019 года суд приговорил Котова к четырем годам колонии по «дадинской» статье о неоднократном нарушении правил поведения на митингах. Ему вменили четыре выхода на мирные акции протеста и пост в фейсбуке с призывом выйти на акцию протеста. Котова преследовали из-за участия в московских протестах, которые начались после отказа властей допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, участия в сходе в поддержку математика Азата Мифтахова****, в акции в поддержку дела «Сети» и «Нового величия» и в шествии в поддержку Ивана Голунова.

В январе 2020 года Конституционный суд постановил пересмотреть дело, после чего Мосгорсуд смягчил приговор до полутора лет колонии. В декабре 2020 года Котов вышел из колонии.

9 июня 2021 года Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабы Алексея Навального «экстремистскими организациями». Позднее апелляционный суд утвердил это решение. С августа 2022 года СК стал преследовать людей за донаты ФБК, квалифицируя это как «финансирование экстремизма». В апреле 2024 года «Холод»*** подсчитал, что как минимум против 15 человек возбуждены уголовные дела за донаты в адрес ФБК. Как правило, по таким делам назначаются большие штрафы, но на время следствия некоторых фигурантов отправляют в СИЗО. Фигурантов дел о «финансировании экстремизма» вносят в перечень Росфинмониторинга, накладывая ограничения на банковские счета и сделки с недвижимостью.





*Признан в России «экстремистской» организацией.



**Компания Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, признана «экстремистской» и запрещена в России.

***Признаны в России «иностранными агентами».

****Внесен в список «террористов и экстремистов».

Фото: ТАСС