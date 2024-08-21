WSJ: Генерал Лапин распустил совет по защите Курской области незадолго до вторжения ВСУ

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в российских спецслужбах, за несколько месяцев до начала наступления ВСУ на Курскую область генерал Александр Лапин распустил совет по защите региона, что создало брешь в российской обороне перед украинским наступлением. Межведомственный совет представлял собой орган, который объединял усилия региональных силовиков и военных.

Принимая это решение, Лапин заявил, что у военных есть достаточно ресурсов для защиты границы. Из-за роспуска совета действия российских силовых структур были не скоординированы: ведомства не могли решить, кто будет ответственен за отражение атаки ВСУ.



Издание отмечает, что это не первый просчет Лапина. В сентябре 2022 года украинские войска смогли вернуть под свой контроль Красный Лиман, территорию на северо-востоке Украины, благодаря тому что российские военные не укрепили свои позиции. После этого Рамзан Кадыров потребовал отставки Лапина. В ноябре 2022 года Лапин был снят с должности командующего войсками Центрального военного округа, которую занимал с 2017 года. Однако в январе 2023 года стало известно, что он возглавил главный штаб сухопутных войск, отвечая в числе прочего и за оборону приграничных регионов.



При этом WSJ указывает, что генерал Лапин не единственный, кто «открыл ворота» ВСУ. Российской армии критически не хватает кадров, что тоже сыграло свою роль.







Фото: РИА Новости