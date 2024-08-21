В Москве в квартиру эмигрировавшей экс-мундепки Елены Филиной пришли с обыском через два года

Об обыске в квартире, где проживает ее 25-летний сын, написала сама Филина, отметив, что следственные мероприятия решили провести почти через два года после возбуждения уголовного дела.

По ее словам, сотрудники СК вскрыли дверь в квартиру и проводят обыск в рамках ее уголовного дела о распространении «фейков» про российскую армию. Силовики изъяли технику, после чего сообщили сыну, что сейчас поедут проводить обыск в гараже.

Уголовное дело против Елены Филиной возбудили в ноябре 2022 года. По версии следствия, политик распространяла «заведомо ложную информацию» о ВС РФ с помощью своего должностного положения. Муниципальным депутатом она была до осени 2022 года. Филину объявили в розыск и заочно арестовали, так как к тому времени она уже покинула Россию.

Около 11% политически преследуемых россиян сталкивались с давлением в отношении родных и близких, говорится в исследовании правозащитного проекта «ОВД-Инфо»*. Правозащитники изучили статистику с января 2016 года по декабрь 2023 года и выяснили, что за этот период с различного рода давлением столкнулись близкие 378 жертв политических преследований. При этом за указанный период власти преследовали по политическим мотивам 3332 человека.

Как отмечает «ОВД-Инфо», наиболее распространенной формой давления являются звонки, вызовы и визиты силовиков (190 случаев), а также обыски (146 случаев). Кроме того фиксируются случаи запугивания, в том числе и детьми — за последние восемь лет известно о девяти таких кейсах.

Чаще всего с давлением сталкиваются родные и близкие тех, кого преследуют из-за критики федеральной власти и режима (163 случая), антивоенной позиции (100 случаев) и критики региональной власти (80 случаев), говорится в исследовании.

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Признан в России «иностранным агентом».

Фото: Mosyabloko.ru