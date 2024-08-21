Уехавших россиян предлагают штрафовать за злоупотребление свободой СМИ и призывы к нарушению территориальной целостности

Правительство РФ поддержало инициативу Госсовета Татарстана, согласно которой власти получат право составлять административные протоколы на россиян, которые живут за границей и оттуда совершают правонарушения, сообщил «Коммерсант». Речь о статьях, связанных с «экстремизмом», «злоупотреблением свободой слова» и «дискредитацией» армии РФ. В правительстве считают, что предлагаемые нормы могут повысить «уровень защищенности интересов общества и государства».

В настоящий момент проживающих за рубежом россиян можно привлечь только по одной административной статье — за участие в деятельности «нежелательной» организации, в предложенном законопроекте эту меру предлагают распространить на еще шесть статей. Это злоупотребление свободой СМИ, оскорбление главы государства, чиновников и госсимволов, возбуждение ненависти либо вражды, призывы к нарушению территориальной целостности РФ, «дискредитация» армии и призывы к введению ограничительных мер против РФ и ее граждан.



Необходимость поправок депутаты Госсовета Татарстана, предложившие законопроект, объяснили тем, что именно за границей «общественные лидеры и активисты осуществляют деятельность против интересов РФ». Также татарские депутаты предложили продлить срок давности привлечения к ответственности по упомянутым статьям до двух лет (сейчас — от трех месяцев до года).



При этом юрист Станислав Селезнев пояснил изданию, что на практике суды «давно обошли законодательное ограничение давности привлечения к административной ответственности за публикации в интернете»: они массово привлекают за тексты даже десятилетней давности, объясняя это «длящимся характером правонарушения», хотя для уголовных дел Верховный суд «прямо установил запрет на такой подход».



Между тем в правительстве пока не понимают, как будет осуществляться производство по делам с участием уехавших граждан — в частности, как их будут оповещать, однако данная норма на практике все чаще оказывается «условностью», на которую суды не обращают внимания.

