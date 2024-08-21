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#Новости

Уехавших россиян предлагают штрафовать за злоупотребление свободой СМИ и призывы к нарушению территориальной целостности

21.08.2024

Правительство поддержало законопроект, позволяющий штрафовать россиян за пределами страны, если они «ведут деятельность против интересов РФ»

Правительство РФ поддержало инициативу Госсовета Татарстана, согласно которой власти получат право составлять административные протоколы на россиян, которые живут за границей и оттуда совершают правонарушения, сообщил «Коммерсант». Речь о статьях, связанных с «экстремизмом», «злоупотреблением свободой слова» и «дискредитацией» армии РФ. В правительстве считают, что предлагаемые нормы могут повысить «уровень защищенности интересов общества и государства».

В настоящий момент проживающих за рубежом россиян можно привлечь только по одной административной статье — за участие в деятельности «нежелательной» организации, в предложенном законопроекте эту меру предлагают распространить на еще шесть статей. Это злоупотребление свободой СМИ, оскорбление главы государства, чиновников и госсимволов, возбуждение ненависти либо вражды, призывы к нарушению территориальной целостности РФ, «дискредитация» армии и призывы к введению ограничительных мер против РФ и ее граждан.

Необходимость поправок депутаты Госсовета Татарстана, предложившие законопроект, объяснили тем, что именно за границей «общественные лидеры и активисты осуществляют деятельность против интересов РФ». Также татарские депутаты предложили продлить срок давности привлечения к ответственности по упомянутым статьям до двух лет (сейчас — от трех месяцев до года).

При этом юрист Станислав Селезнев пояснил изданию, что на практике суды «давно обошли законодательное ограничение давности привлечения к административной ответственности за публикации в интернете»: они массово привлекают за тексты даже десятилетней давности, объясняя это «длящимся характером правонарушения», хотя для уголовных дел Верховный суд «прямо установил запрет на такой подход».

Между тем в правительстве пока не понимают, как будет осуществляться производство по делам с участием уехавших граждан — в частности, как их будут оповещать, однако данная норма на практике все чаще оказывается «условностью», на которую суды не обращают внимания.


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