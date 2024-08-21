NYT: Джо Байден утвердил новую секретную ядерную стратегию США

В марте президент Байден утвердил ядерный стратегический план США, который впервые переориентирует американскую стратегию сдерживания на быстрое наращивание Китаем своего ядерного арсенала, пишет издание. По оценкам Пентагона, в ближайшее десятилетие китайские запасы ядерного оружия по объему сравняются с американскими и российскими.

По словам директора Совета национальной безопасности по контролю над вооружениями Праная Вадди, в новой стратегии подчеркивается «необходимость одновременного сдерживания России, КНР и Северной Кореи».



«Мы обязаны видеть мир таким, какой он есть, а не таким, каким мы надеялись или желали его видеть, — цитирует NYT бывшего сотрудника Пентагона Випинга Наранга. — Не исключено, что однажды мы оглянемся назад и увидим четверть века после холодной войны как ядерный антракт».



В прошлом вероятность того, что американские противники смогут скоординировать ядерные угрозы, чтобы обойти американский ядерный арсенал, казалась маловероятной, однако укрепление партнерства между Россией и Китаем, а также обычные вооружения, которые Северная Корея и Иран поставляют России для войны в Украине, в корне изменили мнение Вашингтона. «Мы имеем дело с радикально настроенной Россией, идея о том, что ядерное оружие не будет использовано в обычном конфликте, ушла в прошлое», — считает бывший высокопоставленный директор Госдепартамента Ричард Хаас.



Второй немаловажной причиной кардинального изменения стратегии стали ядерные амбиции Китая, который наращивает ядерный потенциал даже быстрее, чем предлагала американская разведка еще два года назад. По оценкам Пентагона, ядерные силы Китая увеличатся до 1000 единиц к 2030 году и 1500 единиц к 2035 году, то есть примерно до того количества, которое сейчас развернуто Соединенными Штатами и Россией, при этом разведка говорит о том, что Китай уже опережает этот график.



Как пишет The New York Times, Северная Корея также удвоила свои силы, по оценкам официальных лиц, теперь у нее более 60 единиц оружия и большие запасы топлива. Когда страна обладала лишь горсткой оружия, ее можно было сдержать противоракетной обороной. Но ее расширенный арсенал быстро приближается по размерам к пакистанскому и израильскому, что при координировании действий с Москвой и Пекином может стать серьезной угрозой.



Ядерная стратегия обновляется примерно каждые четыре года.





Фото: The New York Times



