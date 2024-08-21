За две недели в Курской области погиб 31 человек, 143 получили ранения

ТАСС со ссылкой на медицинские службы второй день обновляю статистику гибели мирных жителей. «На утро 21 августа подтверждена гибель 31 человека в результате атаки ВСУ на Курскую область, 143 получили травмы различной степени тяжести. Из них госпитализированы 79 человек, в том числе 4 ребенка», — написали 21 августа.

Накануне тот же тот же источник сообщил о 17 погибших и 140 пострадавших. До этого 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявлял о 12 погибших и 121 пострадавшем, в том числе 10 детях.



Жители региона по-прежнему эвакуируются из района боевых действий своими силами, не имея при этом информации о происходящем вокруг. Вчера власти отменили смс-оповещения о ракетной опасности, так как смс приходят с большим опозданием, зачастую уже после атаки. Как сообщают местные жители, сообщения могут приходить с опозданием на 20-40 минут.



В сентябре в Курской области должны были состояться выборы депутатов и глав районов, однако Центризбирком планирует их перенести на 2025 год, продлив полномочия действующих депутатов на год, пишет «Верстка»* со ссылкой на источники в ЦИК. Основной причиной стали не боевые действия и не жертвы среди мирного населения, а «территориальная неопределенность» в регионе. Однако это не помешает провести выборы губернатора, сделав их досрочными — голосование начнется с 28 августа.





*Признаны в России «иностранным агентом».