Close

#Новости

В ночь на 21 августа в Московской области сбили 11 украинских беспилотников, еще 34 БПЛА сбиты над Брянской, Белгородской, Калужской и Курской областями

21.08.2024

Мэр Москвы Собянин сообщил, что это была самая масштабная атака на Москву с начала войны

Минобороны отчиталось о 45 беспилотниках, сбитых ночью над территорией России, 11 из них — в небе над Московской областью.

«11 БПЛА уничтожено над территорией Московской области, еще 23 БПЛА уничтожено над Брянской областью, 6 БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области, 3 над Калужской областью и 2 — над Курской областью», — указано в сообщении.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что над областью силы ПВО сбили ракету, отметив, что жертв и разрушения нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об «одной из самых масштабных попыток» атаковать российскую столицу беспилотниками. По его данным, в ночь на 21 августа на подлете к городу в общей сложности было сбито 10 дронов, большинство из них — в небе над Подольском.

Как сообщили в Росавиации, из-за атаки беспилотников на Московскую область в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском с 2:30 по 6:30 ночи было ограничено движение самолетов.

До этого дрон над Московской областью сбили 11 июля. Летом прошлого года украинские дроны несколько раз атаковали Москву. Тогда был повреждён фасад офисных башен в Москва-Сити.


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.