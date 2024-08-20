Физика из Москвы обвинили сначала в организации DDoS-атак, а потом и в госизмене

ФСБ возбудила уголовное дело о государственной измене и неправомерном воздействии на инфраструктуру в отношении сотрудника одной из научных организаций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы. Его обвиняют в DDoS-атаках по заданию украинских спецслужб, а также в том, что он собирал сведения о военных и переводил деньги ВСУ.

По информации канала «Осторожно, новости» фигурант дела был арестован еще в декабре прошлого года по подозрению в «неправомерном воздействии на критическую информационную структуру РФ». Задержанного зовут Артем Хорошилов, он кандидат физико-математических наук, выпускник МФТИ и сотрудник Института общей физики им. Прохорова РАН.



По версии ФСБ, задержанный «инициативно установил контакт» с представителями украинских спецслужб и после начала войны в Украине «по их указанию» проводил DDoS-атаки на критически важные объекты РФ «в целях нанесения ущерба информационной безопасности России». Кроме того, он якобы собирал сведения о российских военных и передвижении военной техники. ФСБ утверждает, что задержанный дал признательные показания. Именно это стало поводом для добавления статьи о госизмене. Теперь мужчине грозит пожизненный срок, до этого максимальным возможным наказанием было лишение свободы на срок до 8 лет.



Фото: Осторожно, новости