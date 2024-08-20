В Марий Эл выплату контрактникам подняли в два раза, республика стала 15-м регионом, который платит за отправку на войну 1 млн рублей

Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев 19 августа подписал указ об увеличении выплаты желающим отправиться на войну с Украиной. Сумма выросла в два раза, с 500 тысяч до 1 млн рублей. Учитывая федеральную часть в 400 тысяч рублей контрактники Марий Эл получат 1,4 млн рублей.

По данным «Важных историй»* из Марий Эл в Украину отправились уже 1754 мобилизованных и 2920 контрактников, что составляет 3,3% мужчин республики в возрасте от 18 до 50 лет.



За 2,5 года войны в Украине погибли 489 жителей Марий Эл, подсчитала «Медиазона»**.



В 15 регионах одна лишь региональная выплата достигла миллиона или превышает эту сумму, отметили «Важные истории». 47 российских регионов повысили выплаты за заключение контракта с Министерством обороны после того, как в июле Путин поднял федеральную выплату и рекомендовал регионам также выплачивать новым контрактникам не менее 400 тысяч рублей.



В августе этого года единовременная региональная выплата в среднем достигла 596 тысяч рублей. За неполные восемь месяцев она уже выросла в 3,6 раза.



Только в 11 российских регионах единовременная выплата ниже, чем рекомендованные Путиным 400 тысяч, а в двух регионах — Псковской области и Карелии — и вовсе отсутствует, поступившие на военную службу жители там получают только федеральную единовременную выплату. При этом из Карелии на войну по контракту отправились 3180 жителей республики.



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Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.Признаны в России «иностранным агентом».