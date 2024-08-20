Курская область: Украина взрывает мосты и переправы, что грозит российской группировке окружением, Путин улетел осматривать сады КБР и посетил Беслан

Почти 3 тысячи российских солдат в Курской области могут оказаться в котле после взрыва мостов, считает военный обозреватель Bild Юлиан Репке. Это стало возможным посе того, как ВСУ разбомбили три моста в Глушковском районе. Главный мост через Сейм был уничтожен 16 августа, затем 18 и 19 августа были разрушены два моста, близ Званного и в населенном пункте Карыж. Российская армия навела две понтонные переправы через Сейм, однако по крайней мере одна из них — между селами Званное и Глушково — уже уничтожена.

Как отмечает издание, до реки Сейм и закрытия котла ВСУ осталось пройти около 5 км. Накануне украинские силы захватили села Снагость и Апанасовка, и теперь могут окружить группировку ВС РФ, так как район с запада и юга граничит с Украиной. «У россиян сейчас простой выбор: или сражаться и оборонять эту территорию, или отступить. По-видимому, оба варианта для них фатальны», — считает Репке.

Возможный «котел», в котором могут оказаться российские военные, описали и несколько опрошенных The New York Times военных экспертов. Российские войска могут быть вынуждены отступить из этого района, если они окажутся лишены снабжения или путей отступления, считает Николай Белесков, военный аналитик украинской неправительственной группы, помогающей армии, — фонда «Вернись живым». «Удары по мостам усложняют или даже полностью лишают противника возможности поддерживать свои силы к югу от реки Сейм», — сказал он.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 92 населенных пункта региона, отметив, что ВСУ не пришлось бы заходить в Курскую область, если бы союзники дали разрешение использовать свое оружие в атаках по целям на территории России. Как пишет УНИАН, он еще раз подчеркнул, что Курская область важна для Украины в качестве буферной зоны, чтобы снять круглосуточные атаки на Сумскую и Харьковскую область.

Владимир Путин уже более недели воздерживается от публичных заявлений по ситуации в Курской области. После вторжения он потребовал выбить ВСУ с территории России, после чего перестал об этом вспоминать, а Минобороны каждый день отчитывается о срыве «попыток атак украинских военных» и продолжении «операции по уничтожений формирований ВСУ». К 20 августа российское военное ведомство насчитало 4130 погибших украинских военнослужащих, однако так и не смогло назвать цифру своих потерь.



Пока аналитики обсуждают возможность окружения российских войск на их же территории Владимир Путин поехал осматривать грушевые сады Кабардино-Балкарии. После чего он посетил Северную Осетию и приехал в школу № 1 Беслана, где в результате теракта 2004 года погибли 333 человека, среди них 186 детей. Это первый визит Путина в школу, которую превратили в мемориальный комплекс после теракта. Путин приезжал в Беслан лишь дважды — в 2004 году, на следующий день после штурма школы, и в 2008 году, когда посещал кладбище, где похоронены жертвы теракта.

«Агентство»* опубликовало график Путина за последние 14 дней, с начала вторжения в Курскую область, в нем не было ни одного мероприятия, посвященного ситуации в Курской области, кроме оперативного совещания 12 августа.





*Признаны в России «иностранным агентом».

Фото: Reuters