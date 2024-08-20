Верховный суд отказал в переносе рассмотрения дела адвокатов Навального* из Владимирской области в Москву

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Тройка судей Верховного суда отказалась изменить подсудность дела против адвокатов Навального Вадима Кобзева, Алексея Липцераи Игоря Сергунинаи перенести рассмотрение дела в Москву, сообщил корреспондент «Медиазоны»из зала суда. Им также отказали в смягчении меры пресечения.

Адвокат Вадима Кобзева Андрей Гривцов аргументировал ходатайство тем, что Петушинский суд Владимирской области, в котором хотят судить бывших адвокатов Алексея Навального, не сможет сохранить объективность и беспристрастность в этом деле.



«Все дело базируется на результатах оперативно-розыскных мероприятий, которые сторона защиты считает незаконными. Судебные решения о проведении этих мероприятий выносились судами Владимирской области. Эти же суды рассматривали иски Навального и его адвокатов, в том числе о законности введения цензуры. Решения по этим искам в списке доказательств по делу, поэтому вряд ли мы можем говорить о беспристрастности суда», — отметил Гривцов.



Его поддержал адвокат Алексея Липцера Роман Карпинский. «Вмешательство в адвокатскую тайну санкционировано судьями владимирского суда — причем не в отношении Кобзева и Липцера, а в отношении всех адвокатов, которые когда-либо будут представлять защиту Навального. Очевидно, что судьи Петушинского районного суда будут находиться под влиянием ранее принятых постановлений», — цитирует его «Медиазона».



Кроме того, четверо из пяти свидетелей по делу, все подсудимые и защитники проживают в Москве.



Защитники Кобзева и Липцера также подали ходатайство о смене их подзащитным меры пресечения на более мягкую. Защита обратила внимание на то, что Кобзев уже участвовал в деле ФБК в качестве адвоката, не уничтожал материалы дела и не давил на свидетелей. Жена Кобзева страдает рядом заболеваний, он является многодетным отцом. Кроме того, в материалах дела есть поручительство от президента Федеральной палаты адвокатов.

Адвокат Карпинский сказал, что в деле есть только одно доказательство, обосновывающее необходимость содержания Липцера под стражей — рапорт оперативного сотрудника от 13 октября 2023 года, с момента написания которого прошло почти 10 месяцев. У Липцера на иждивении ребенок и мать-инвалид.

Суд отказался удовлетворить ходатайство защитников.

Адвокатов Алексея Навального — Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина — задержали 13 октября прошлого года по обвинению в участии в «экстремистском сообществе».



Следствие считает, что они, «используя свой статус при оказании юридической помощи» для доступа в колонии, где находился Алексей Навальный, «обеспечивали регулярную передачу информации» между руководителями и участниками ФБК и политиком. И таким образом он «продолжил осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности».



В ноябре их внесли в перечень «экстремистов и террористов» Росфинмониторинга.







*Внесены в список «экстремистов и террористов».

**Признана в России «иностранным агентом».

Фото: Медиазона