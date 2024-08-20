В Украине погибли более 2,2 тысяч военнослужащих из Татарстана

По данным «Idel.Реалии»*, на 15 августа погибшими признаны как минимум 2 215 человек из Татарстана. Как минимум 847 человек были в возрасте до 35 лет. Это 38,2% от общего числа смертей. 540 детей военных из Татарстана остались без отцов.





Больше всего погибших из Казани — 384 человека и Набережных Челнов — 263 человека.



Из общего числа погибших как минимум 169 человек были рядовыми, 55 — сержантами, 51 — младшими сержантами, 49 — ефрейторами. Кроме того, 16 человек были майорами, 22 — капитанами, 22 — подполковниками и 4 — полковниками.



213 погибших имели среднее профессиональное образование, 18 человек закончили только школу (9 или 11 классов), 88 человек имели высшее образование.



Больше всего погибших из Татарстана фиксируется в Донецкой области Украины — 235. Больше всего погибших было в феврале 2023 года, когда национальный батальон «Алга», собранный из добровольцев, был почти полностью разбит под Угледаром, в октябре 2023 года — в боях под Бахмутом. В декабре прошлого года на войне в Украине погибло 177 уроженцев Татарстана.



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Как указывает издание, количество погибших в действительности больше, цифры собраны на основе открытых данных — сообщений родственников, администраций, военкоматов и общественных организаций.



По подсчетам «Idel.Реалии», с начала войны погибли 17 876 уроженцев и жителей Поволжья.



По данным «Важных историй»*, только количество мобилизованных из Татарстана — 10 тысяч человек, количество контрактников подсчитать не удалось, однако, учитывая данные по потерям, количество ушедших на войну в Украину контрактников как минимум выше цифры мобилизованных.



В начале июня единовременную региональную выплату за заключение контракта с Минобороны в Татарстане подняли до 1,05 млн рублей, учитывая 400 тысяч рублей федеральных выплат и до 300 тысяч рублей муниципальных контрактники республики получат около 1,7 млн рублей. Учитывая данные по потерям, количество ушедших на войну в Украину контрактников как минимум выше цифры мобилизованных.







*Признаны в России «иностранными агентами» и «нежелательными» организациями.

Фото:Reuters