В Ростовской области нефтехранилище после атаки беспилотников в воскресенье утром не могут потушить третий день

Нефтехранилище в Пролетарске Ростовской области, которое загорелось утром 18 августа после атаки беспилотников, горит уже третьи сутки, сообщает местный портал «Новости Ростова».

Как пишет ТАСС со ссылкой на местные власти, площадь пожара составляет 10 тыс. кв. м, на третий день для тушения пожара решили привлечь авиацию, в ликвидации огня задействовано более 500 человек. По данным Baza, сейчас на объекте горят 22 цистерны с топливом.



В понедельник вечером оперативные службы сообщили, что при тушении пострадал 41 пожарный, пятеро из них в реанимации, семерых спасателей эвакуируют в Петербург.



Как пишет «7×7»*, ростовский пожарный-блогер Владислав Гончаров накануне самостоятельно организовал сбор денег для спасателей, которые тушат нефтебазу в Пролетарске, так как у них не было необходимого снаряжения. «Парни остались без снаряги и без части здоровья, зная нашу систему, никто им не поможет, и снаряжение им придется покупать за свой счет, да и лечиться нормально тоже», — пишет пожарный в телеграм-канале.

Гончаров за сутки помог собрать более 230 тысяч рублей. Он сообщил, что из-за этой инициативы у него начались проблемы, спасатель решил закрыть сбор и написал, что его карьера, скорее всего, закончена.



Судя по спутниковым снимкам, шлейф дыма растянулся почти на 25 километров. Однако глава Пролетарского района Валерий Горнич заявлял, что опасности для жилых кварталов нет, так как дым от пожара идет в сторону, противоположную жилой застройке, а качество воздуха в самом Пролетарске соответствует нормативам. Эвакуация не планируется, сообщили накануне вечером местные власти.

18 августа утром беспилотники атаковали нефтебазу в Пролетарске Ростовской области. Губернатор Василий Голубев сообщил, что силы ПВО отразили атаку, но в результате падения обломков на территории промскладов произошло возгорание дизтоплива. Позже нефтебаза была атакована БПЛА повторно.



Изначально местные власти сообщили о 18 пострадавших, пятеро из которых находились в тяжелом состоянии, но позже эта информация была удалена из официального сообщения. А через день появились данные о пострадавших пожарных.





*Признан в России «иностранным агентом».

