В ходе операции в секторе Газа были найдены тела шести израильских заложников

Армия обороны Израиля сообщила что в ходе ночной операции в Хан-Юнисе на юге сектора Газа были найдены тела шести израильских заложников, сообщила The Times of Israel.

Это Алекс Данциг, 75 лет, Ягев Бухштаб, 35 лет, Хаим Пери, 79 лет, Йорам Мецгер, 80 лет, Надав Попплевелл, 51 год, и Авраам Мундер, 78 лет.



Авраама Мундера похитили вместе с его женой Руфи, дочерью Керен и единственным девятилетним внуком Охадом. Все они, кроме Авраама, были освобождены в результате сделки. Его сын Рой Мундер был убит террористами 7 октября.



Данциг и Бухштаб были признаны ЦАХАЛом погибшими в конце июля, а Пери, Мецгер и Попплевелл были объявлены погибшими в начале июня. Предполагается, что все пятеро были убиты в Хан-Юнисе в начале 2024 года, хотя причины смерти не известны.



После того как тела были найдены, ЦАХАЛ заявил, что продолжит расследование причин смерти, включая возможность того, что заложники были убиты израильским огнем.



Издание сообщило, что армия располагала точными разведданными, которые позволили военнослужащим 98-й дивизии и сотрудникам службы безопасности «Шин Бат» добраться до туннеля в Хан-Юнисе и забрать тела во время нового наступления на город на юге сектора Газа.



На сегодняшний день 105 из 251 заложника, похищенных ХАМАС 7 октября прошлого года, остаются в Газе, включая тела 34 человек, гибель которых подтверждена ЦАХАЛом.



ХАМАС освободил 105 гражданских лиц во время недельного перемирия в конце ноября, а четыре заложника были освобождены до этого. Семь заложников были спасены военными живыми, также были найдены тела 30 заложников, включая трех, ошибочно убитых военными, когда они пытались сбежать от своих похитителей.



В настоящий момент проходит очередной раунд переговоров по соглашению об освобождении заложников и прекращении огня с участием Катара, Египта, США и Израиля. ХАМАС отказался участвовать в переговорах, а потом обвинил Израиле в срыве переговорного процесса.

