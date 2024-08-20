Власти сообщили о гибели 17 человек в Курской области, 140 человек пострадали, 75 из них госпитализированы

19 августа ТАСС со ссылкой на медицинские службы сообщил, что с начала боевых действий в Курской области погибло 17 мирных жителей. Пострадали — 140 человек, 75 из них госпитализированы, в том числе четыре ребенка.

О военных потерях никакой официальной информации нет, как и предыдущие 2,5 года войны. Никакой информации нет и по пропавшим людям, несмотря на шквал обращений родственников.

По информации «Ведомостей», жители Курской области с 11 по 19 августа подали в Красный Крест более 1500 заявок с просьбой установить связь с исчезнувшими близкими, 100 человек были найдены.



Поисковый отряд «Лиза алерт» с начала августа получил 779 заявок на поиск пропавших в Курской области, 111 из них закрыты со статусом «Найден. Жив», рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы объединения.



Власти не только не дают никакой информации, они всячески усложняют поиск родственников под предлогом борьбы с мошенниками. На прошлой неделе соцсеть «ВКонтакте» по решению Генпрокуратуры от 9 августа заблокировала группу «Суджа — поиск людей», в которой публиковалась информация о пропавших жителях региона.



14 августа оперштаб Курской области также призвал жителей региона не публиковать данные о пропавших близких в целях безопасности, так как «центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) активно собирает такие сведения для шантажа и распространения дезинформации».

15 августа «Лиза алерт» перестала публиковать данные об исчезнувших людях в Курской области.

Между тем, как пишет «Агентство»*, замначальника главного военно-политического управления Минобороны и командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о том, что военные ВСУ заняли детский дом в Курской области и используют воспитанников дома и его воспитателей в качестве щита, а также расстреливают мирное население. Это заявление может быть подготовкой к информации о реальных жертвах среди мирного населения в регионе, где больше недели идет полноценная война.







*Признано в России «иностранным агентом».



