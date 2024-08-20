AP: США обвинили Иран в попытке взлома штабов Трампа, Байдена и Харрис

Представители американской разведки обвинили Иран в ответственности за взлом предвыборных штабов кандидатов в президенты США Дональда Трампа, Камалы Харрис и бывшего кандидата Джо Байдена, назвав этот кибервзлом частью более масштабных усилий Тегерана повлиять на исход выборов.

Как пишет Associated Press, США впервые официально возложила на Иран ответственность за атаку. Ранее, 10 августа, представители предвыборного штаба Трампа заявляли об этом.



Миссия Ирана при ООН отвергла обвинения, назвав их «необоснованными», и заявила, что у Ирана не было «ни мотивов, ни намерения вмешиваться в выборы».



Это взлом вновь поднял вопрос иностранного вмешательства в выборы, в ФБР подчеркнуло, что Иран, наряду с более изощренными противниками, такими как Россия и Китай, остается главной проблемой. В 2016 году российская военная разведка взломала штаб кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон и организовала публикацию внутренних документов и личной переписки на сайте WikiLeaks.



«Мы наблюдали все более агрессивную деятельность Ирана во время этого избирательного цикла, в частности, операции влияния на американскую общественность и кибероперации, направленные против президентских кампаний», — говорится в заявлении ФБР.



При этом спецслужбы не стали рассказывать, как они пришли к выводу об ответственности Ирана, а также раскрывать характер информации, которая могла быть украдена у кампании Трампа. Но в заявлении говорится, что «иранцы с помощью социальной инженерии и других методов пытались получить доступ к лицам, имеющим непосредственный доступ к президентским кампаниям обеих политических партий».

По меньшей мере три сотрудника штаба Байдена и Харрис были атакованы фишинговыми письмами, но следователи не обнаружили никаких доказательств того, что попытка была успешной, сообщило AP.



10 августа предвыборный штаб Трампа сообщил, что подвергся хакерской атаке, и заявил, что иранские агенты похитили и распространили конфиденциальные внутренние документы.



Ранее компания Microsoft опубликовала отчет о попытках иранских агентов вмешаться в выборы этого года. В нем говорится, что Иран выдавал себя за активистов и создавал фальшивые новости, предназначенные для избирателей, находящихся по разные стороны политического спектра. В отчете также приводится случай, когда подразделение иранской военной разведки в июне отправило «фишинговое письмо высокопоставленному сотруднику президентской кампании со взломанной учетной записи бывшего старшего советника».



На прошлой неделе стало известно, что хакеры, связанные с ФСБ, почти два года проводили фишинговые атаки, целями которой стали российские, белорусские и украинские правозащитные организации, международные НПО, работающие в Восточной Европе, независимые СМИ, а также бывший посол США в Украине Стивен Пфайфер.

