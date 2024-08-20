Россия ночью атаковала Киев беспилотниками, а утром во вторник запустила по столице Украины баллистические ракеты

В ночь на вторник российские войска атаковали Киев 26 дорогами типа Shahed из районов Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска. После чего запустили две баллистические ракеты «Искандер-М» из Воронежской области, крылатую ракету «Искандер-К» из Брянской области и управляемые ракеты Х-59 из Курской и Запорожской областей.

Силы ПВО Украины ликвидировали 28 воздушных целей, сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. По его данным, по целям работали подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Сил обороны, зенитные ракетные войска, а также авиация. «Сбили одну крылатую ракету „Искандер-К“, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 25 ударных БПЛА Shahed-131/136 в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей», — написал командующий в телеграм-канале.



Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, это были уже 41 воздушная тревога и пятая ракетная атака по украинской столице за текущий месяц. Все ракеты были сбиты на подлете к столице, жертв и разрушений нет.



Позже глава областное военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что в результате падения обломков сбитых беспилотников повреждены четыре частных дома и хозяйственная постройка в одном из населенных пунктов области. В домах выбиты окна и двери, повреждены стены, посеченные фасады.





Также сегодня ночью при ракетной атаке на Сумы пострадал объект энергетической инфраструктуры, без электроснабжения осталось 72 населенных пункта, более 18,5 тысяч абонентов.