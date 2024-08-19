Донецкая областная военная администрация объявила принудительную эвакуацию семей с детьми из Покровска

Гражданскому населению Покровска на эвакуацию осталось не более двух недель, в то время как у жителей соседнего Мирнограда есть всего несколько дней, чтобы покинуть город, пишет Reuters со ссылкой на украинские военные администрации.



Покровский фронт остается районом наиболее интенсивных боевых действий на востоке Украины. В понедельник Генштаб сообщил о 145 боевых столкновениях за последние сутки, из них 45 — только на Покровском направлении. Еще 24 столкновения произошли в районе Торецка, примерно в 47 километрах от Покровска, где также наблюдается усиленное наступление российских войск.

В последние месяцы российские войска неуклонно продвигаются в районе Покровска. По данным местных властей, на прошлой неделе они находились в 10 километрах от окраины города. По данным Bild, ситуация еще хуже — российская армия находится в 7-8 километрах от города, в начале года она была в 38 километрах.



Глава городской военной администрации Сергей Добряк в понедельник вновь подчеркнул, что мирным жителям следует покинуть город как можно быстрее. Власти имеют возможность эвакуировать не менее 1 000 человек, но в настоящее время выезжают только 500-600 человек в день.

Около 53 000 человек, в том числе почти 4 000 детей, остаются в Покровске и прилегающих населенных пунктах, сообщил губернатор области Вадим Филашкин, уточнив, что ранее в городе проживало 80 000 человек. По его словам, ужесточен комендантский час в близлежащих к Покровску населенных пунктах — Мирнограде, Селидове и Новогродовке. «Ситуация на фронте очень сложная, и скорее всего комендантский час будет ужесточен и в других населенных пунктах», — сказал он в эфире национального телевидения, добавив, что в районе Покровска началась принудительная эвакуация семей с детьми.

Мирноград, расположенный менее чем в пяти километрах к северо-востоку от Покровска, уже три дня находится под огнем российской артиллерии, сообщил исполняющий обязанности начальника военной администрации Юрий Третьяк. «Если в Покровске еще есть две недели, то в Мирнограде осталось всего несколько дней», — сказал он.

По словам Третьяка, из города вывозят местные администрации и предприятия, закрываются магазины и аптеки.

Между тем источник The Economist в правительстве Украины говорит, что военная активность России в Донбассе в целом значительно снизилась после 16 августа, за исключением участка фронта рядом с Покровском. Украинские военные считают, что продвижение в Курской области все же заставит Россию перебросить туда значительные силы с донецкого направления. При этом российская армия хочет воспользоваться истощением ВСУ и развить свое наступление в районе Покровска.

Фото: Генштаб Украины