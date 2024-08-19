В Екатеринбурге прокуратура обязала гимназию зачислить школьницу в профильный 10 класс, хотя она не набрала проходного балла

Как пишет It’s My City, школьница не смогла поступить в профильный класс гимназии, так как набрала меньше баллов, чем другие абитуриенты. Ее мать написала жалобу в прокуратуру, посчитав это «нарушением прав ребенка на образование».

Прокуратура направила в гимназию информацию о нарушении закона, так как преимущество при зачислении гимназия отдавала победителям профильных олимпиад и участникам региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по профильным предметам. Но согласно законодательству, так как отец девочки участвует в войне с Украиной, ее должны были зачислить вне конкурса.



После обращения прокуратуры гимназия исправила свою ошибку, зачислив без экзаменов дочь участника «СВО» вместо победителей школьных олимпиад.

Как отмечает издание, та же ситуация и с вузами. В 2024 году в университеты Екатеринбурга стали чаще поступать участники «спецоперации» и их дети. Больше всего поступивших по отдельной квоте в Уральском федеральном университете — 203 человека, большинство из них были зачислены без экзаменов.

Как подсчитали «Важные истории»*, в этом году в 18 лучших вузов страны по аналогичным квотам поступили более 2 тысяч человек. Это на 75% больше, чем было зачислено в эти же вузы по «отдельной квоте» в прошлом году. Каждый третий был зачислен без экзаменов. Самый большой прирост по числу «отдельных» льготников в МФТИ — 21 человек, десять из них — без экзаменов.





*Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.



