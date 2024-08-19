Путин подписал указ о «гуманитарной поддержке» иностранцев, уставших от «деструктивных неолиберальных идеологических установок»

19 августа Владимир Путин подписал указ «об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Документ опубликовало РИА «Новости».

Согласно указу, в целях защиты прав и свобод человека, «поддержки лиц, сделавших свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи» с РФ, граждане иностранных государств могут претендовать на получение права на временное проживание в России без учета квоты и знания русского языка.









Основное требование для соискателей ВНЖ России — приверженность «традиционным российским духовно-нравственным ценностям» и «неприятие политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки».



Перечень государств, проводящих пагубную политику, должен будет предоставить МИД России. А в заявлении на ВНЖ должны быть указаны мотивы, раскрывающие всю тягу к российским духовно-нравственным ценностям. Максимальный срок «гуманитарной поддержки» — 3 месяца.





Фото: Пресс-служба Кремля