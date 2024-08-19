ВСУ изолировали южную часть Глушковского района, уничтожив все три моста через реку Сейм

Об уничтожении ВСУ третьего моста через реку Сейм в селе Карыж в понедельник утром сообщил «военкор» Владимир Романов. Позже эту информацию также подтвердили провластные телеграм-каналы. Через несколько часов информацию подтвердили в телеграм-канале военных следственных органов СК РФ.



Это последнее капитальное сооружение, по которому могло идти снабжение российской группировки у границы в Курской области.



Как рассказал «Важным историям»* военный эксперт Ян Матвеев**, теперь ВСУ угрожают окружить российские силы, стоящие вдоль границы. Вынудив отступить, они смогут быстро занять все пространство между рекой и границей. «Во-первых, это просто очень большая территория. Во-вторых, украинские военные получат хороший оборонительный рубеж по реке Сейм. Глобально это позволит им либо пытаться дальше идти к Рыльску и срезать вообще весь выступ на границе, либо уверенно обороняться по реке и перебросить силы на другие участки», — считает Матвеев.

ВСУ усиливают давление на территории к югу от реки Сейм, которая фактически оказалась отрезана от остальной части Курской области. украинский OSINT-проект DeepState сообщил о взятии украинской армией трех сел — Снагости и Апанасовки в Кореневском районе, а также Отрубы в Глушковском районе. В воскресенье подтвердить продвижение ВСУ пришлось даже Минобороны РФ. Согласно данным ведомства, украинские военные атаковали Комаровку, расположенную западнее Снагости и Апанасовки.



На прошлой недели власти региона объявили эвакуацию населения из Глушковского района. До войны в нем проживали 20 тысяч человек.



Канал «Пепел Курск» опубликовал видео, на котором жители из Глушковского района из-за взорванных мостов эвакуируются на лодках.

Как пишет «Агентство»**, общая территория Курской области, на которой сейчас идут бои, превышает уже 1350 кв км, половина этой территории — под контролем ВСУ.







*Признаны в России «иностранными агентами» и «нежелательной» организацией.

**Признаны в России «иностранными агентами

Фото: Mash