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#Новости

ВСУ изолировали южную часть Глушковского района, уничтожив все три моста через реку Сейм

19.08.2024

Украинские войска начали наступление на «отрезанном» участке Курской области, за сутки взяв три населенных пункта

Об уничтожении ВСУ третьего моста через реку Сейм в селе Карыж в понедельник утром сообщил «военкор» Владимир Романов. Позже эту информацию также подтвердили провластные телеграм-каналы. Через несколько часов информацию подтвердили в телеграм-канале военных следственных органов СК РФ.

Это последнее капитальное сооружение, по которому могло идти снабжение российской группировки у границы в Курской области.

Как рассказал «Важным историям»* военный эксперт Ян Матвеев**, теперь ВСУ угрожают окружить российские силы, стоящие вдоль границы. Вынудив отступить, они смогут быстро занять все пространство между рекой и границей. «Во-первых, это просто очень большая территория. Во-вторых, украинские военные получат хороший оборонительный рубеж по реке Сейм. Глобально это позволит им либо пытаться дальше идти к Рыльску и срезать вообще весь выступ на границе, либо уверенно обороняться по реке и перебросить силы на другие участки», — считает Матвеев.

ВСУ усиливают давление на территории к югу от реки Сейм, которая фактически оказалась отрезана от остальной части Курской области. украинский OSINT-проект DeepState сообщил о взятии украинской армией трех сел — Снагости и Апанасовки в Кореневском районе, а также Отрубы в Глушковском районе. В воскресенье подтвердить продвижение ВСУ пришлось даже Минобороны РФ. Согласно данным ведомства, украинские военные атаковали Комаровку, расположенную западнее Снагости и Апанасовки.

На прошлой недели власти региона объявили эвакуацию населения из Глушковского района. До войны в нем проживали 20 тысяч человек.

Канал «Пепел Курск» опубликовал видео, на котором жители из Глушковского района из-за взорванных мостов эвакуируются на лодках.

Как пишет «Агентство»**, общая территория Курской области, на которой сейчас идут бои, превышает уже 1350 кв км, половина этой территории — под контролем ВСУ.


*Признаны в России «иностранными агентами» и «нежелательной» организацией.

**Признаны в России «иностранными агентами

Фото: Mash  

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