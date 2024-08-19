15 суток ареста назначили волонтерке «Немцова моста» Вере Новиковой за «демонстрацию» шариков с фамилией «Навальный»

Веру Новикову задержали в метро 17 августа, сообщив, что с 5 августа она находится в розыске. В отделе на нее были составлены протоколы по статьям о нарушении правил митингов и демонстрации запрещенной символики. Поводом стала акция 2 августа, когда анонимная активистка разбросала по Красной площади мячики с цитатами Навального*, сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо»**, отметив, что по словам женщины, она только снимала данную акцию.

Новикову задержали и оставили в ОВД на 48 часов. Перед заседанием женщина рассказала об условиях содержания в ОВД: «Всех держат в одной клетке: мужчин, женщин, больных, здоровых. Еще есть отдельные камеры, куда заводят или в качестве наказания, или если в основную клетку привели каких-то совсем неадекватных людей. Из этих камер не выпускают в туалет, и людям даже может прийтись сходить в туалет в камере».

На заседании об административном правонарушении защита заявила несколько ходатайств, в том числе о вызове в суд сотрудника, задержавшего Новикову, для выяснения обстоятельств составления протокола. Судья отклонила все ходатайства.



Как сообщил корреспондет SOTAvision*** из зала суда, по версии полицейских Новикова 2 августа с 19 до 20 часов на Красной площади «публично демонстрировала шарики с надписями, содержащими фамилию человека, включенного в перечень террористов и экстремистов». При этом в рапорте сотрудника полиции содержатся сведения о «женских руках» на фото, но как он установил, что это именно руки Новиковой, неясно.



Новикова не признала вину, заявив, что 2 августа увидела шарики лежащими на земле и сфотографировала их, но фотографии не размещала и не передавала их СМИ.



Защита отметила, что ни вины, ни состава правонарушения в действиях Новиковой нет. В материалах дела указана «демонстрация шариков с фамилией „Навальный“», но лицо, о котором есть подтвержденные сведения о смерти, подлежит исключению из списка экстремистов и террористов. «То, что он не исключен из этого списка спустя 6 месяцев, не вина моей подзащитной», — отметил адвокат.



Судья Алеся Орехова, выслушав защиту, назначила Вере Новиковой 15 суток административного ареста. Также ей назначили 20 тысяч рублей штрафа за участие в «несанкционированной акции».

9 июня 2021 года Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабы Алексея Навального «экстремистскими организациями». Однако массово привлекать за любое упоминание Алексея Навального по административной статье о «демонстрации запрещенной символики» стали только после гибели политика в колонии в Харпе 16 февраля.







*Внесен в список «террористов и экстремистов».

**Признаны в России «иностранным агентом».

***Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.

Фото: SOTAvision