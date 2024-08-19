Представитель Минобороны и глава чеченского спецназа раскритиковал родителей сочников, пообещав, что их убитые дети попадут в рай

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны и командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов разместил в своем телеграм-канале видео, в котором раскритиковал родителей срочников, которые не хотят, чтобы их дети воевали в Курской области.

«Я последнее время наблюдаю такую картину — всхлипы, всплески по поводу того, что срочники не должны воевать. И вообще, почему они даже находятся в Курской области? Друзья, а если ваши 18-летние дети, уже находящиеся в Минобороны, они являются служащими, не должны защищать отечество, даже когда на него напал противник и когда он находится на нашей территории. У меня вообще встает к вам один вопрос: А зачем вы и ваши дети нужны этой стране?» — задался он вопросом.

Вспомнил командир «Ахмата» и обещание Путина, что срочники не будут участвовать в войне: «Но сегодня война, к нам пришел враг. <...> Сегодня в нашей стране должны стоять строем все, от мала до велика. Не умрет никто, кому не суждено умереть. Но если ты умрешь, защищая свое отечество, свою веру в бога, ты попадешь в рай. А что может быть лучше для человека, чем рай на пути всевышнего. Ничего!»



Алаудинов также сообщил, что в что в спецназе «Ахмат» очень большой процент бойцов в возрасте 18-20 лет, никак не прокомментировав свои ранние сообщения, что чеченский спецназ сначала «разминулся» с ВСУ при их вторжении в Курскую область.



Между тем, украинская сторона также провела "профилактические беседы«по участию в войне. Украинский военный корреспондент Юрий Бутусов опубликовал в своем телеграм-канале видео из военкомата в Судже Курской области, занятой украинскими военными. Среди документов, хранившихся в военкомате, оказалась коробка с делами россиян, объявленных в розыск за уклонение от военной службы. На кадрах видно, как Бутусов поджигает папки и они горят.



«Наша обязанность — помочь гражданам, которые не желают воевать против украинцев и умирать за Путина, так что все личные дела были уничтожены», — отчитался военкор. Комментируя находку, он назвал коробку с делами уклонистов «списком разумных людей».

По данным The Washington Post, в украинском плену могут находится 250 российских срочников. Ранее британская газета The Independent со ссылкой на украинского военного утверждала, что всего в плен в Курской области попало около 2 тысяч российских солдат.







Фото: NV.ua