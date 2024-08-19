ХАМАС отказался от сделки с Израилем, которая обсуждалась в Дохе, обвинив премьер-министра Нетаньяху в срыве переговоров

Палестинская группировка ХАМАС в воскресенье вечером опубликовала официальное заявление, в котором отвергла условия последнего соглашения об освобождении заложников и прекращении огня, которые были сформулированы на переговорах в Дохе 15-16 августа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Как заявили в ХАМАС, предложение США отвечает новым требованиям премьер-министра Биньямина Нетаньяху и устанавливает новые условия, которые препятствуют завершению сделки. ХАМАС обвинил Нетаньяху в том, что тот «выдвигает новые условия и требования», чтобы сорвать переговоры и продлить войну в Газе.

Премьер-министр Израиля в воскресенье заявил кабинету министров, что он пессимистично оценивает шансы на заключение сделки, особенно учитывая, что Израиль вел эффективные переговоры со странами-посредниками, а не с ХАМАС, который отказался прислать делегацию на последний раунд переговоров, сообщает The Times of Israel. «Шансы невелики», — цитирует слова Нетаньяху общественная телекомпания «Кан».



Как пишет The Times of Israel, одним из главных камней преткновения на переговорах является требование Нетаньяху, чтобы ЦАХАЛ оставался развернутым в Филадельфийском коридоре, который проходит вдоль границы Газы и Египта, чтобы не дать ХАМАСу возможности контрабандно ввозить оружие в Газу и восстанавливать свои вооруженные силы. Это требование не было оговорено в предложении Израиля по сделке с заложниками от 27 мая, которое послужило основой для последующих переговоров, и отвергается ХАМАСом.



По информации издания, в воскресенье израильские переговорщики заявили премьер-министру, что без компромисса по этому вопросу сделки не будет, и призвали к гибкости. Однако он возразил, что пока ХАМАС будет настаивать на полном выводе ЦАХАЛа из Филадельфийского коридора, сделки действительно не будет.

Участники переговоров сообщили Нетаньяху, что им удалось сблизить позиции американских посредников с позицией и требованиями Израиля по большинству вопросов, включая такие важнейшие, как количество живых заложников, которые будут освобождены на первом этапе сделки, и механизм освобождения палестинских заключенных. Однако они уверены в том, что вопрос о постоянном присутствии ЦАХАЛа в Филадельфийском коридоре является «разрывом сделки».

Госсекретарь США Блинкен находится в Израиле, чтобы добиться заключения соглашения о прекращении боевых действий в Газе. Он встретился в понедельник с Нетаньяху и другими официальными лицами, отметив, что наступил «решающий момент» для дипломатических переговоров, направленных на достижение прекращения огня в Газе и освобождение заложников. «Настало время всем сказать «да» и не искать никаких оправданий для того, чтобы сказать «нет», — сказал он.



Президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что прекращение огня в Газе «все еще возможно» и что «мы не сдаемся».







Фото: Oren Cohen