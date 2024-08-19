ФСБ отчиталась о задержании жителя Новгородской области, которого обвиняют в намерении уехать в Украину, чтобы воевать против России

В Новгородской области задержали местного жителя, который планировал через Брянскую область уехать в Украину, чтобы воевать против России, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ. По информации агентства, молодой человек признался, что собирался вступить в запрещенную террористическую организацию «Русский добровольческий корпус»*.

В качестве доказательства опубликованы кадры допроса, правда на них обвиняемый путается в названиях организаций, куда собирался вступить. Сначала он рассказывает, что увидел некий ролик в интернете и подал анкету на вступление в Легион «Свобода России»*, а также попытался перевести финансовую помощь ВСУ. Однако уже через несколько секунд говорит, что хотел вступить в «Русский добровольческий корпус».

Задержанный также признается, что решил «самостоятельно пересечь границу с Украиной», при этом Новгородскую область, где был задержан юноша, и Украину разделяют сотни километров.



На вопрос следователя о том, зачем задержанный собирался отправиться воевать, тот ответил, что хотел «остановить войну, освободить Россию от этого режима и помочь Украине». Молодой человек также согласился с утверждением следователя, что готов «убивать русских военнослужащих».



Правозащитники сообщают, что в интернете постоянно существует сеть фейковых ботов и сайтов по вербовке в ВСУ, с их помощью российские спецслужбы отлавливают желающих воевать против России и возбуждают уголовные дела. Несколько дней назад в продвижении сайтов-«ловушек» ФСБ заподозрили и «Яндекс», в поисковой выдаче которого обнаружили ссылки на фейковые сайты подразделений ВСУ, комплектуемых из числа граждан РФ — Легиона «Свобода России» и Русского добровольческого корпуса. По мнению выявивших этот факт активистов, с помощью таких «ловушек» ФСБ может собирать данные потенциальных сторонников ВСУ.







*Признаны в России «террористическими» организациями.



