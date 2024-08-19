Иркутский военный напал на мужчину ради айфона и ограбил пункт скупки смартфонов

Иркутский гарнизонный суд признал военнослужащего Александра Паладия виновным в двух групповых грабежах с применением насилия, сообщил «Сибирский экспресс».

По версии следствия, Паладий договорился с местным жителем украсть iPhone 15 у мужчины, который продавал его на «Авито». При встрече тот взял телефон для осмотра, а Паладий «распылил перцовый баллончик в лицо потерпевшему, после чего, завладев телефоном, они скрылись». Затем мужчины точно так же ограбили пункт скупки мобильных телефонов. Попросили посмотреть смартфоны с витрины, а потом прыснули в лицо продавцу перцовым балончиком и украли пять айфонов.

Местного жителя приговорили к 4 годам колонии общего режима. Военнослужащему вердикт выносили по совокупности, добавив в обвинение статью об изнасиловании. Он был признан виновным в вооруженном разбое и изнасиловании с причинением тяжкого вреда здоровью. За все это Паладий получил 4 года и 7 месяцев колонии особого режима.



Как выяснило издание, полный тезка Паладия судим еще как минимум один раз, в 2013 году его признали виновным в краже с незаконным проникновением в жилище.



Муниципальный депутат Алексей Горинов получил 7 лет колонии за антивоенное высказывание, на заседании совета депутатов 15 марта 2022 года он назвал события в Украине войной, а не «спецоперацией».

