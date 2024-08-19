Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность «Фонда Клуни за справедливость»

«Фонд с голливудским размахом проводит работу, направленную на дискредитацию России. Активно поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций. Прикрываясь гуманитарными идеями, «борцы за справедливость» с Мэдисон-авеню продвигают инициативы уголовного преследования высшего руководства России, публично тиражируют негативные псевдоэкспертные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО», — говорится в релизе ведомства.

Фонд Клуни ранее заявлял, что будет добиваться выдачи закрытых ордеров на арест работающих в Европе российских журналистов, которых можно обвинить в «пропаганде войны». О том, что фонд собирается добиться от ЕС и МУС арестов находящихся за рубежом российских журналистов, сообщила сотрудник входящего в фонд проекта Docket Анна Нейстат. Сам Джордж Клуни заявлял, что в фонде оговорились, и никто не собирался преследовать российских журналистов в Европе



В ответ в России выступили все, в диапазоне от депутатов Госдумы до представителя МИД Марии Захаровой и представителя Кремля Дмитрия Пескова. Член думского комитета по безопасности Василий Пискарев пообещал, что организацию объявят нежелательной. Генпрокуратура его обещание выполнила.



С 2015 года «нежелательными» могут признать иностранные или международные организации, которые, по мнению властей, представляют «угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства». Таким организациям запрещено вести деятельность на территории страны. На данный момент в реестре 187 позиций. При этом 135 организаций в него внесли с начала полномасштабного вторжения России в Украину.



Участие в деятельности «нежелательной организации» карается административной ответственностью в виде штрафа от 5000 до 15000 рублей. В случае повторного нарушения в течение года после первого штрафа за участие в деятельности «нежелательной» организации наступает уголовная ответственность, начиная с штрафов от 300 до 500 тыс. рублей до лишения свободы от одного года до четырех лет. Причем это распространяется и на участие в деятельности за пределами России.

