Жителей Курской области призывают не возвращаться домой, чтобы не мешать военным

Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева призвала уехавших жителей пока «не пытаться вернуться домой». Она написала на своей странице в ВК, что на территории района сохраняется сложная оперативная обстановка. И некоторые жители на этом фоне «не оставляют попыток вернуться домой», что мешает работе военных. «Возвращение в район пока что невозможно для местных жителей, а иной раз и вовсе оборачивается страшными трагедиями», — написала чиновница, призвав набраться терпения и не мешать российской армии «разбираться с врагом».

У чиновников всех уровней терпения оказалось достаточно. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов и федеральные чиновники за 12 дней украинского наступления так и не посетили ни один из районов региона, где шли бои, отметило «Агентство»*.



Министр транспорта России и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт доехал до Курска, где посетил пункт временного размещения и вокзал. Несколько федеральных министров также смогли доехать только до областного центра.

Ближайшее к зоне боевых действий место, где побывал Смирнов и первый зампред администрации президента Сергей Кириенко — город Курчатов, куда ВСУ не заходили. От города до линии фронта — около 30 км.

Минобороны России сообщило 8 августа, что российские войска отразили атаки ВСУ в направлении поселка Коренево, сел Русского и Черкасского Поречного в Курской области.



Между тем близкий к Минобороны телеграм-канал «Рыбарь» сообщил, что украинские войска попытались прорвать оборонительные рубежи на разных участках в Курской области. В Кореневском районе, как отмечает канал, появились свидетельства присутствия ВСУ в селе Русское Поречное, за которое накануне шли бои.

Спикер украинской группировки «Юг» Сергей Братчук заявил, что по состоянию на сегодня ВСУ контролируют более 80 населенных пунктов в Курской области.





*Признано в России «иностранным агентом».

Фото: Reuters