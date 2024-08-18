В Ростове-на-Дону суд приговорил гражданина Украины к 7 годам колонии по делу о шпионаже

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил гражданина Украины Александра Короля к 7 годам колонии общего режима по делу о шпионаже, сообщил «Мемориал»*. 37-летнего уроженца Макеевки обвинили по статьям о «шпионаже» и «участии в террористическом сообществе», название которого следствие так и не указало.

Король был задержан еще в сентябре 2017 года и с того времени находится в следственных изоляторах. В ходе процесса он отказался признавать вину.



По версии следствия, в 2014 году «неустановленные сотрудники Службы безопасности Украины создали террористическую организацию, в одну из структур которой на территории ДНР вошел Александр Король».



Как считают следователи, в 2017 году Король в свободное от работы время «по заданию сотрудника СБУ собирал и передавал ему информацию об особенностях расположения блокпостов, создавал карты с расположением передовых позиций войсковых частей и других военных объектов в районе пункта пропуска „Александровка“, а также другую секретную информацию для ее последующей передачи украинской разведке».



Дело в отношении Короля поступило в суд только через пять лет после задержания, в ноябре 2023 года, процесс занял 10 заседаний.







*Признаны в России «иностранным агентом».



