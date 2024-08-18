В Курской области ВСУ разрушили второй мост через реку Сейм

Утром 18 августа российские «военкоры» сообщили, что ВСУ разрушили мост в районе села Званное в Глушковском районе. По мнению Юрия Котенка, сооружение, как и первый мост, было атаковано ракетами из РСЗО HIMARS.

Позже информацию подтвердил и командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, поблагодарив в своем телегам-канале пилотов за отлично проделанную работу. Украинская сторона заявила, что, как и первый мост, второе сооружение было повреждено авиабомбами.



«Таким образом, в Глушковском районе остался единственный мост в селе Карыж», — отметил канал «Военный осведомитель». Телеграм-канал предположил, что если последний мост будет уничтожен, снабжать российскую группировку в районе придется при помощи понтонов и лодок.



В 2022 году подобный сценарий ВСУ успешно реализовали в Херсонской области, когда вернули областной центр, считают военные эксперты, с которыми поговорило «Агентство»*.

Накануне МЧС сообщило, что из Курской области за последние сутки эвакуировано около 3 тысяч человек.







*Признано в России «иностранным агентом».

Фото: соцсети





