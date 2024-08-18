Студенту, задержанному за фотографию графика работы военкомата, ужесточили обвинение

Белгородского студента Ибрагима Оруджева, который находится в СИЗО с ноября прошлого года, 16 августа увезли из СИЗО на допрос, там он узнал, что ему добавили в обвинение статью о «приготовлении к теракту», сообщила группа поддержки Оруджева.

Молодого человека задержали 10 ноября, Гагаринский районный суд Москвы арестовал его на 10 суток по протоколу о неповиновении полиции. Как было указано в протоколе, полицейские заметили Оруджева возле военкомата и попросили его показать документы, у него их не оказалось. Затем юноша якобы отказался проследовать за полицейским, который хотел составить на него протокол о мелком хулиганстве.



К концу административного ареста появилось и уголовное дело. По версии следствия, вечером 10 ноября юноша «провел разведку местности с целью дальнейшего поджога» военкомата на улице Дмитрия Ульянова.

Следствие считает, что вдохновившись идеями запрещенных организаций «Азов»* и «Правый сектор»*, он проходил подготовку по обращению с оружием и взрывчаткой.



Адвокат Татьяна Окушко настаивала, что ее подзащитный в тот день ходил в ветеринарную клинику «Зоомедик» на улице Дмитрия Ульянова, которая располагается рядом с военкоматом, а не «делал там разведку».



Это подтверждает чек из клиники, который защитница предоставила суду. Кроме того, она попросила приобщить ответы Минобороны, военных комиссариатов и прокуратуры, что Оруджев действительно должен был встать на воинский учет в военкомате Академического района.

Ибрагим Оруджев находится в СИЗО с ноября прошлого года, по вмененным статьям ему грозит от 15 лет заключения до пожизненного срока.







*Признаны в России «террористическими» организациями.

