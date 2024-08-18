В Астраханской области региональную выплату повысили сразу в два раза, с 500 тысяч до 1 млн рублей

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил увеличить до 1 млн рублей региональную выплату за подписание контракта с Минобороны РФ. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Вместе с федеральной частью выплаты контрактники Астраханской области получат 1,4 млн рублей.



Эту сумму в регионе будут выплачивать при заключении контракта с 15 августа 2024 года. Это третье повышение с начала года, в феврале региональную выплату повысили со 150 до 250 тысяч рублей, а марте — до 500 тысяч рублей.

По данным «Важных историй»*, в Астраханской области с начала полномасштабного вторжения России в Украину было мобилизовано 2218 военнослужащих, еще 4837 человек заключили контракт с Минобороны. В общей сложности на войне в Украине находятся 3,5% мужчин региона в возрасте от 18 до 50 лет.

По данным «Медиазоны»**, на войне в Украине погибли 544 уроженца региона.

На протяжении нескольких месяцев в России продолжают поднимать выплаты людям, готовым идти воевать в Украину. 31 июля Владимир Путин подписал указ, согласно которому тем, кто в период с 1 августа по 31 декабря подпишет контракт с Минобороны России для участия в войне против Украины, будет единовременно выплачено по 400 тысяч рублей из федерального бюджета.

Регионы давно соревнуются в выплатах. Только в июле региональную часть выплаты повысили в Москве и Подмосковье — до 1,9 и 1,3 млн рублей соответственно. В Санкт-Петербурге — до 1,8 млн рублей, в прошлый раз ее увеличивали в июне — с 1,1 млн до 1,3 млн рублей. В Ростовской области контрактникам обещают 1,2 млн рублей (было 700 тысяч). Сразу в два раза увеличили выплату для жителей Волгоградской области, с 500 тысяч до миллиона рублей.





*Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.

**Признана в России «иностранным агентом».