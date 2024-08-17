ФСБ возбудила дело против итальянских журналистов за репортаж из Суджи

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, уголовное дело о незаконном пересечении госграницы заведена на итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые сделали репортаж из Суджи. Санкции по данный статье — до пяти лет лишения свободы.

Репортаж был опубликован 14 августа в программе TG1 на итальянском телеканале RAI. В нем видны поврежденные дома и автомобили. Журналисты приехали в город с украинскими военными и поговорили с местными жителями. Уже на следующий день российский МИД вызвал посла Италии Чечилию Пиччони и обвинил съемочную группу в «грубейшем» нарушении законов и «элементарных правил журналистской этики», а также пригрозил уголовным делом. МИД Италии, в свою очередь, заявил, что журналисты планируют свои действия независимо от него.



Перед официальным объявлением о возбуждении уголовного дела, итальянская телерадиокомпания RAI сообщила, что журналисты, побывавшие в Судже, временно отозваны на родину ради их безопасности.



В пятницу 16 августа свой репортаж выпустил и телеканал CNN. Корреспондент Ник Уолш находился на украинской стороне, на границе с Россией. Он показал в сюжете погранпункт и украинскую технику, беспрепятственно въезжающую на российскую территорию. Пересекать границу Уолш не стал.









