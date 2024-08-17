В украинском плену могут находится 250 российских срочников

Доступ в тюрьму журналистам представило украинское Минобороны при условии сохранения ее расположения в тайне, отмечает WP. За последние десять дней через лагерь на северо-востоке Украины прошли 320 взятых в плен в Курской области российских военнослужащих. При этом только 20% из них были мобилизованы или подписывали контракт с Минобороны РФ.

Одновременно с журналистами в тюрьме находились представители Красного Креста, которые встречались с заключенными.

Срочники рассказали журналистам свои истории, которые все сводятся к тому, что никто из них не имел боевого опыта и соответствующих навыков.

Двое 19-летних срочников сообщили, что украинские войска атаковали их штаб 6 августа. Командиры ушли, не дав никаких команд, и молодые люди, опасаясь за свою жизнь, три дня шли по лесам и болотам. В итоге они вышли к автомобилям, на которые был нанесен белый треугольник — символ украинской группировки, участвующей в операции в Курской области.

Еще один срочник объяснил, что его соединение через два дня после прорыва ВСУ эвакуировали подальше от границы, в заброшенный деревенский дом. Когда к нему подошли украинские солдаты, командиры решили сдаться, так он и попал в плен.



20-летний срочник рассказал WP, что первые украинские солдаты, с которыми он встретился, позволили ему убежать. Он избегал захвата в плен до 9 августа, потому что боялся, что его будут пытать в украинской тюрьме.



Сообщается, что пленным оказывают медпомощь, кормят три раза в день и разрешают принимать душ. Некоторым дали возможность связаться с родственниками в РФ, утверждает издание.



Британская газета The Independent со ссылкой на украинского военного утверждала, что всего в плен в Курской области попало около 2 тысяч российских солдат.

