Двух полковников ФСБ приговорили к девяти годам колонии за получение взяток на 20 млн рублей от римско-католической церкви

Два сотрудника второй службы ФСБ — подразделения по защите конституционного строя — были приговорены к девяти годам строгого режима за получение взяток от представителей римско-католической церкви, сообщил «Коммерсант». Свои услуги в виде «покровительства в системе арбитражных судов и органах госвласти» силовики оценили почти в 20 млн рублей, помимо сроков военный суд назначили им двукратную сумму взятки, оштрафовав на 40 млн рублей каждого.

По версии следствия, полковники Евгений Лобанов и Денис Карманов, используя свое служебное положение, в 2023 году вынудили представителей римско-католической церкви, в том числе храма Святого Людовика Французского на улице Малая Лубянка в Москве, платить им взятки.

Теперь уже бывших сотрудников ФСБ признали виновными в получении взятки в особо крупном размере, Карманову еще вменили статью о незаконном обороте оружия и боеприпасов, которые нашли во время обыска.

Осужденные были лишены званий полковников, в течение трех лет после отбывания срока им запрещается занимать руководящие должности на госслужбе.

В ходе следствия и суда полковники Лобанов и Карманов, у которых изъяли часть переданных священниками денег, признавали свою вину, но утверждали, что не имели возможности воздействовать на судей и чиновников, поэтому их преступление следует квалифицировать не как «взяточничество», а как менее тяжкое «мошенничество в особо крупном размере».