NYT: Иран отложит удар по Израилю в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании

Иран скорее всего отложит удар по Израилю за убийство одного из лидеров ХАМАС в Тегеране, чтобы дать посредникам время добиться прекращения огня для окончания войны в Газе, пишет издание со ссылкой на американские, иранские и израильские официальные лица.

Уже более двух недель регион с тревогой ожидает ответных мер со стороны Ирана на убийство Исмаила Хании, лидера политического отделения ХАМАС, и Фуада Шукра, высокопоставленного командира «Хезболлы», ливанской вооруженной группировки, поддерживаемой Ираном. Иран и «Хезболла» поклялись отомстить, вызвав опасения, что в регионе начнется тотальная война.

Во время очередного раунда переговоров по урегулированию конфликта в регионе, который прошел в Катаре, премьер-министр страны Мохаммед Аль Тани позвонил исполняющему обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани. И призвал Иран воздержаться от эскалации, учитывая переговоры в Дохе о прекращении огня. Оба высокопоставленных чиновника подчеркнули необходимость «спокойствия и деэскалации в регионе», как указано в официальном сообщении о телефонных переговорах.

Израиль и ХАМАС уже несколько месяцев ведут переговоры о соглашении о прекращении огня, которое предусматривает постепенное освобождение оставшихся 115 заложников. По условиям соглашения, Израиль выведет войска из Газы, и обе стороны в конечном итоге достигнут постоянного перемирия.



Несмотря на неоднократные раунды переговоров, несколько ключевых спорных моментов между Израилем и ХАМАС остаются нерешенными.

ХАМАС отказался участвовать в последнем раунде переговоров, который он назвал тактикой затягивания со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Однако представители ХАМАС выразили готовность пообщаться с посредниками, если на саммите будет достигнут значительный прогресс.

За последние несколько дней западные дипломаты неоднократно перемещались по региону в попытке предотвратить ожидаемую эскалацию между Израилем и Ираном.



