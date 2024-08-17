Генпрокуратура Казахстана отказала в экстрадиции Алины Горшениной, которую в России обвиняют в угрозах судье

Генпрокуратура Казахстана 8 августа отказала в экстрадиции 29-летней гражданки Кыргызстана Алины Горшениной по запросу России, сообщили «Сетевые cвободы». Суд постановил освободить ее из-под ареста.

В России Горшенину обвиняют в угрозах в адрес судьи Химкинского городского суда Елены Морозовой и прокурора Елены Колосковой на заседании по делу Алексея Навального* 18 января 2021 года, когда политику по требованию ФСИН заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. По версии следствия, в 2023 году девушка отправляла в адрес Морозовой и Колосковой угрозы с российской сим-карты. При этом, как отмечает RusNews, в постановлении о розыске не сказано, каким образом следствие установило причастность Горшениной к делу об угрозах. Кроме того, девушку обвиняют «в применении насилия, опасного для жизни или здоровья» по отношению к судье и прокурору, находившимся в Московской области, когда сама фигурантка дела весь прошлый год не покидала Кыргызстан.

Дело против Горшениной возбудили 22 июня 2023 года, а в декабре ее объявили в международный розыск. Девушку задержали на границе Кыргызстана и Казахстана 1 июня 2024 года.

9 июня Горшенину арестовали на 40 дней для принятия решения об экстрадиции, позднее срок продлили. 11 июля Кордайский районный суд удовлетворил ходатайство прокурора о заключении ее под стражу на 12 месяцев в связи с рассмотрением запроса российских властей об экстрадиции. Однако 8 августа Генеральная прокуратура Республики Казахстан отказала в удовлетворении запроса Генпрокуратуры России о выдаче Алины Горшениной, в связи с чем суд постановил освободить ее из-под ареста.

Ранее суд в Казахстане освободил из СИЗО жительницу Люберец Наталью Нарскую, обвиняемую в России в «экстремизме», российские силовики также добивались ее экстрадиции.





*Внесен в список «экстремистов и террористов».



