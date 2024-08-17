Российская армия нанесла удар крылатой ракетой «Искандер-К» по жилому району в городе Сумы

Утром 17 августа российская авиация нанесла удар по Сумам. «Из-за обстрела загорелось сразу 10 гражданских автомобилей, находившихся на стоянке рядом с многоэтажными жилыми домами. Кроме того, взрывной волной выбиты окна, повреждены фасады жилых домов и других помещений», — сообщили в ГСНС.

«Суспильне» приводит слова очевидцев, которые рассказывают, как после удара ракетой по автостоянке во дворе жилых домов машины одна за другой начали взрываться, создавая угрозу для ближайших домов.

По данным воздушных сил ВСУ, в ночь на 17 августа 2024 года российские войска нанесли удар крылатой ракетой «Искандер-К» по городу Сумы и 14-ю ударными БПЛА типа Shahed из районов Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска.



«Все 14 «шахедов» сбиты расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных сил. Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях», — сообщили в ведомстве.



Этой ночью российская артиллерия также обстреляла село Казачья Лопань в Харьковской области. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки погибла местная жительница.





Фото: ДСНС