ВСУ подорвали мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области

Советник губернатора Курской области, военный блогер Роман Алехин днем в пятницу сообщил, что ВСУ после третьего удара за неделю удалось разрушить мост через реку Сейм и тем самым отрезать поселок Глушково и часть приграничного Глушковского района от основной части района. Мост через Сейм — основной путь доставки боекомплекта и продовольствия для российской группировки в этом районе.

Украинская армия запустила по переправе через реку Сейм две ракеты из РСЗО Himars. Как пишут «Важные истории»*, во время первого удара по мосту проезжали сотрудники «Народного фронта» Николай Ковалев, Давид Соколов и Федор Геращенко, выжил только последний. Вторым ударом уничтожен пролет моста.



30 населенных пунктов Глушковского района оказались отрезаны от остальной подконтрольной ВС РФ территории, эвакуация мирного населения затруднена.

Алехин также заявил, что ВСУ наносят удары по еще одному мосту через реку Сейм — в селе Званное, расположенном в 8 км от райцентра, отметив, что таким образом украинские силы перешли к реализации плана по захвату участка Глушковского района по реке Сейм.



Как сообщил «военкор» Владимир Романов, за полтора часа с момента уничтожения моста ВСУ смогли продвинуться в Глушковском районе на 1,5 км.







*Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.

Фото: Mash



