Минюст объявил «иноагентами» новостной телеграм-канал «Сирена» и анонимные каналы «Brief», и «Незыгарь»

16 августа Минюст внес в реестр «иноагентов» телеграм-каналы «Сирена», «Brief Важное», «Brief» и «Незыгарь».

Среди участников канала «Brief» указаны журналисты Владимир Дергачев, Екатерина Винокурова и Дмитрий Коваленко, «Незыгаря» — только Коваленко. Несмотря на то, что данные каналы проводят нарративы российской пропаганды, Минюст вменил им сотрудничество с «иноагентами», распространение «недостоверной информации» о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике, а также формирование «негативного образа» Вооруженных сил РФ.



Новостной канал «Сирена», который ведет команда Навального, появился после начала войны России в Украине. При этом претензии Минюста к нему точно такие же: «недостоверная информация», «формирование негативного образа» и сотрудничество с «иноагентами».



В списке также оказались журналист Ринат Давлетгильдеев и владелец обувной компании Zenden Андрей Павлов. По мнению Минюста, Давлетгильдеев распространял «недостоверную информацию» о происходящем в России, находясь за пределами страны, «участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ», «осуществлял пропаганду ЛГБТ*». «Криминальным» стало и то, что журналист является шеф-редактором и ведущим канала «Ходорковский Live», который принадлежит «иноагенту» Михаилу Ходорковскому.



Андрей Павлов, который еще в июле рассказывал «Царьграду» о бизнесе в Крыму и патриотизме, а также без выходных в своем телеграм-канале выражает согласие с политикой российских властей, как считает ведомства, все же распространяет «недостоверную информацию» и слишком тесно сотрудничает с «иноагентами».



Единый реестр «иностранных агентов» ведется с 1 декабря 2022 года, на данный момент в нем 846 позиции. «Иностранные агенты» должны сдавать отчетность о доходах, указывать маркировку при публикации любого материала или поста. В случае неисполнения данных требований «иноагентов» привлекают к административной ответственности, а при неоднократных административных штрафах может наступить уголовная ответственность.







*«Международное движение ЛГБТ» признано в России «экстремистской».