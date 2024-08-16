Вернувшийся с войны в Украине экс-заключенный получил новый срок за попытку убийства сотрудника ФСИН, которому нанес 7 ножевых ранений

Суд в Алтайском крае приговорил к 6 годам заключения местного жителя Данилу Орлова, который ранее завербовался на войну в Украине из колонии. После возвращения с войны он получил новый срок за попытку убийства сотрудника ФСИН, с которым он подружился во время отбывания наказания, пишет «Верстка»*.

Как указано в приговоре, Орлов с супругой, которая также ранее работала в той же колонии, предложили сотруднику ФСИН по Алтайскому краю по имени Михаил встретиться. Тот согласился, так как «хотел пообщаться с Орловым, который принимал участие в СВО».

Во время застолья Михаил усомнился в боевом ранении Орлова и тот набросился на него с ножом. Сотрудник ФСИН получил не менее семи ножевых ранений, смог выбежать на лестничную клетку, однако Орлов догнал его и начал бить его головой о бетонные ступеньки. Когда на шум борьбы вышли соседи, Орлов убежал. Сотрудника ФСИН госпитализировали в тяжелом состоянии, но он выжил.



Вынося приговор, суд в качестве смягчающих обстоятельств учёл участие Орлова в «СВО», его «неудовлетворительное состояние здоровья» и наличие у него медали «За отвагу».



Как обнаружила «Верстка», ранее Орлов был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, в 2018 году алтайский суд приговорил его к 9 годам и 7 месяцам колонии строгого режима, однако он оказался на свободе намного раньше, благодаря своему участию в войне.





*Признаны в России «иностранным агентом».