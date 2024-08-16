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Вернувшийся с войны в Украине экс-заключенный получил новый срок за попытку убийства сотрудника ФСИН, которому нанес 7 ножевых ранений

16.08.2024

Суд назначил ему 6 лет заключения, признав смягчающими обстоятельствами участие в «СВО» и «неудовлетворительное состояние здоровья»

Суд в Алтайском крае приговорил к 6 годам заключения местного жителя Данилу Орлова, который ранее завербовался на войну в Украине из колонии.  После возвращения с войны он получил новый срок за попытку убийства сотрудника ФСИН, с которым он подружился во время отбывания наказания, пишет «Верстка»*

Как указано в приговоре, Орлов с супругой, которая также ранее работала в той же колонии, предложили сотруднику ФСИН по Алтайскому краю по имени Михаил встретиться. Тот согласился, так как «хотел пообщаться с Орловым, который принимал участие в СВО». 

Во время застолья Михаил усомнился в боевом ранении Орлова и тот набросился на него с ножом. Сотрудник ФСИН получил не менее семи ножевых ранений, смог выбежать на лестничную клетку, однако Орлов догнал его и начал бить его головой о бетонные ступеньки. Когда на шум борьбы вышли соседи, Орлов убежал. Сотрудника ФСИН госпитализировали в тяжелом состоянии, но он выжил.

Вынося приговор, суд в качестве смягчающих обстоятельств учёл участие Орлова в «СВО», его «неудовлетворительное состояние здоровья» и наличие у него медали «За отвагу».

Как обнаружила «Верстка», ранее Орлов был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, в 2018 году алтайский суд приговорил  его к 9 годам и 7 месяцам колонии строгого режима, однако он оказался на свободе намного раньше, благодаря своему участию в войне.


*Признаны в России «иностранным агентом».

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