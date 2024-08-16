Росфинмониторинг внес в список «террористов и экстремистов» соратников и адвокатов Алексея Навального*, а также журналистов

Росфинмониторинг решил исправить «недоработку» и внести в перечень «террористов и экстремистов» и внести всех, кто был связан с политиком. Помимо главы ФБК Марии Певчих и пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш***, в реестр попали адвокаты Александр Федулов и Ольга Михайлова.

«Террористами и экстремистами» также признали ведущего «Популярной политики» Дмитрия Низовцева и продюсера канала «Навальный LIVE» Нину Волохонскую. Все они находятся за пределами России.

В реестр Росфинмониторинга попали журналистка Антонина Фаворская и активистка Ольга Комлева, которые находятся в СИЗО по обвинению в «участии в деятельности экстремистской организации». А также осужденный по делу об участии в подпольных штабах Навального** и донатах ФБК Алексей Маляревский.

На данный момент в списке «террористов и экстремистов» находится уже более 15 тысяч человек. За полгода список увеличился более чем на 10%.



Попадание в реестр «террористов и экстремистов» вводит для человека запрет на осуществление операций с имуществом, вступление в наследство и использование банковских карт. Лицам из этого перечня даже заработную плату разрешено снимать лишь в размере 10 тысяч рублей по предварительному заявлению.



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Внесен в список «террористов и экстремистов».

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ризнаны

Признаны «экстремистскими» организациями.в России «иностранными агентами».